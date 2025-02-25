Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại An Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 159/2 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng tải các bài giới thiệu liên quan đến sản phẩm, dịch vụ lên các trang mạng xã hội, nền tảng bán hàng website hoặc các trang thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada,…

Kế hợp thực hiện livetreamthông sản phẩm đến khách hàng nhanh chóng.

Phản hồi các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng có thể đặt mua sản phẩm, dịch vụ.

Xác nhận đơn hàng, chốt đơn hàng.

Tạo danh sách các đơn hàng trên hệ thống theo dõi bán hàng của doanh nghiệp.

Xác nhận xem khách hàng đã nhận hàng hay chưa, tiếp thu ý kiến đóng góp, phản hồi của khách hàng về sản phẩm.

Tìm kiếm các khách hàng mới tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ để khuyến khích họ sử dụng lại sản phẩm khi cần.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm bán hàng online/offline, telesales, kinh doanh

- Có năng lực làm việc nhóm

- Nhanh nhẹn hoạt bát, giao tiếp tốt, có trách nhiệm với công việc, xử lý tình huống tốt, biết livestream là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại An Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương định kỳ; tháng lương 13; thưởng Tết theo quy định của Công ty

Được tham gia các chương trình đào tạo phục vụ công việc.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.

Được tham gia các chương trình sự kiện, du lịch, nghỉ mát, team building....

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,.....

Tham gia BHXH, BHYT, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại An Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.