Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Btaskee - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Trần Não - An Khánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động tìm kiếm và tiếp nhận nguồn danh sách đối tác cung ứng dịch vụ vệ sinh máy lạnh, giặt ủi, vệ sinh sofa đệm rèm , khử khuẩn từ bộ phận Marketing;

Tiếp xúc tư vấn, thẩm định cơ sở vật chất tại địa bàn, chốt ký và triển khai hợp đồng với đối tác thương hiệu;

Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng bộ tài liệu tư vấn dịch vụ, thiết kế mô hình, chính sách, dịch vụ, phương thức hợp tác phù hợp với từng đối tác;

Xử lý các vấn đề liên quan đối tác như: hướng dẫn sử dụng hệ thống, điều phối và phân công cũng như quản lý các vấn đê liên quan đến công việc của đối tác;

Tích lũy kinh nghiệm và trải nghiệm để đóng góp và phát triển sản phẩm tương thích với thị trường và đối tác;

Hoàn thành các công việc được giao khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các khối ngành liên quan: Kinh doanh, Thương mại, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan;

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm sale/ kỹ thuật các ngành dịch vụ, ô tô, BĐS nghỉ dưỡng, chung cư cao cấp,... và có mối quan hệ tốt đối với các ngành nghề kinh doanh liên quan;

Có khả năng tự chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai chương trình phát triển đối tác và lập báo cáo kế hoạch thực hiện;

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán;

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi;

Có phương tiện đi lại, laptop và smartphone.

Tại Công ty TNHH Btaskee - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh phù hợp với kinh nghiệm và năng lực;

Đánh giá năng lực 2 lần/năm;

Thưởng tháng 13 dựa trên hiệu suất và tình hình kinh doanh của công ty;

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT & BHTN theo quy định pháp luật;

Khám sức khỏe hàng năm;

Gói bảo hiểm sức khoẻ dành riêng cho nhân viên;

Số ngày phép năm: 12 ngày/năm;

Hưởng chính sách: Sinh nhật, hiếu hỷ, sinh con,...;

Làm việc tại nhà: 3 ngày/tháng;

Nghỉ dưỡng, team building;

Quyền lợi ưu việt: Nhận 10h/tháng dịch vụ chăm sóc nhà cửa qua bTaskee, giúp bạn có thời gian ưu tiên việc thư giãn và chăm sóc bản thân để tái tạo sức lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Btaskee - Hồ Chí Minh

