Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Minh Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 20 Hoàng Minh Giám, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Hiện nay, Minh Khang đang cần tuyển nhân viên kinh doanh lĩnh vực thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị y tế tại các khu vực Hồ Chí Minh.

• Số lượng: 02 nhân viên (VP Hồ Chí Minh)

• Vị trí:

- Product Sales engineer: yêu cầu có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sales lĩnh vực y tế hoặc sales dự án, hoặc Product Specialist

Công việc được phân công dựa trên kinh nghiệm và năng lực làm việc

• Nhóm ngành, lĩnh vực:

- Thiết bị Y tế

- Thiết bị Giải phẫu bệnh

- Thiết bị Công nghệ Sinh học/Khoa học sự sống: Sinh học phân tử, Tế bào, Vi sinh, Hóa sinh...

- và Hóa chất, Vật tư

• Đối tượng khách hàng: Bệnh viện, Viện, Trường, Cơ quan quản lý nhà nước... được phân theo khu vực phụ trách

• Triển khai chăm sóc khách hàng hiện tại, mở rộng khách hàng mới; bán hàng các ngành hàng của Công ty; hỗ trợ nhóm chuẩn bị tài liệu, báo giá, thầu, thuyết trình trình bày, tổ chức hội thảo và các hoạt động sales khác.

• Chịu trách nhiệm với doanh số và hiệu quả làm việc trên địa bàn được giao từ Trưởng nhóm quản lý sản phẩm.

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành Công nghệ sinh học, Hóa sinh, Y, Dược

• Làm việc có kế hoạch, khoa học, hiệu quả

• Thái độ, tác phong tốt, chuyên nghiệp

• Tiếng Anh tốt là một lợi thế

• Kỹ năng giao tiếp, trình bày vấn đề, thuyết trình tốt

• Có thể đi công tác nếu có yêu cầu

* Chế độ, quyền lợi:

• Thời gian thử việc 2 Tháng

• Đóng bảo hiểm theo lương thực nhận

• Lương thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc

• Thưởng theo doanh số, không giới hạn, thưởng theo quý, năm

• Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: 8h30 – 12h00, Chiều: 13h15 – 17h30), thứ 7 hỗ trợ từ xa.

• Môi trường làm việc thân thiện, tích cực, tư duy phát triển, bán hàng dựa vào hệ giá trị lõi và tri thức

*Địa điểm làm việc:

• Minh Khang office:

- VP HCM: Cao ốc Phú Nhuận, số 20 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.

