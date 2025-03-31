Tuyển Nhân viên kinh doanh Centrala JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng dựa trên data công ty cung cấp

Quản lý và giới thiệu sản phẩm của công ty đến tận tay khách hàng

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua bán và sử dụng sản phẩm.

Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong thời gian phỏng vấn.

Ưu tiên ứng viên am hiểu về công nghệ, thương mại điện tử - các dịch vụ trực tuyến.

Yêu Cầu Công Việc

Nam / Nữ, ngoại hình cân đối, dễ nhìn, hoạt bát và năng động, nhiệt huyết và có đam mê trong lĩnh vực phần mềm và thương mại điện tử.

Tự tin trong giao tiếp và làm việc độc lập.

Trung cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành liên quan đến kinh tế, công nghệ)

Có kỹ năng sử dụng internet và vi tính thành thạo.

Tại Centrala JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng( 6.000.000 – 8.000.000 VND) .Thu nhập hằng tháng có thể lên đến khoảng 20-25tr.

Thưởng chuyên cần, thưởng tăng trưởng cá nhân mỗi tháng.

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động.

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như sinh nhật, hiếu, hỷ, team building của Công ty.

Chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo đúng quy định Công ty.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Centrala JSC

