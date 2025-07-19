Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT THÔNG MINH SMARTNEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT THÔNG MINH SMARTNEST
Ngày đăng tuyển: 19/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/08/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT THÔNG MINH SMARTNEST

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT THÔNG MINH SMARTNEST

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 382 Đường 3 tháng 2, phường 12 0, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn bán hàng, giới thiệu mảng sản phẩm của công ty
Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm phát triển data khách hàng mới
Xây dựng mối quan hệ với các Đại lý
Thông báo bảng giá và các chương trình khuyến mại cho các đại lý đúng thời hạn hàng tháng.
Thu thập thông tin của đối thủ cạnh tranh, phản hồi của khách hàng và báo cáo lên Quản lý.
Đào tạo và huấn luyện kiến thức về sản phẩm cho Đại lý.
Lập kế hoạch bán hàng đạt chỉ tiêu.
Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng ngành Quản trị Kinh doanh..
Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh điện điện tử (màn hình máy tính, màn hình điện thoại là lợi thế)
Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, thuyết phục và biết cách giải quyết mâu thuẫn.
Nhạy bén, siêng năng, trung thực và có trách nhiệm.
Có thể đi công tác tỉnh.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT THÔNG MINH SMARTNEST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9tr + % doanh số -> upto 15tr++
Thử việc 1 tháng, BHXH khi vào chính thức, nghỉ phép, sinh nhật, thưởng năm...
Thời gian làm việc: 8h00-12h00 & 13h30-17h30 thứ 2- thứ 7 (thứ 7 làm đến 16h00)
Đồng phục, chuyên cần, bhxh theo luật, ngày phép tháng ..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT THÔNG MINH SMARTNEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT THÔNG MINH SMARTNEST

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT THÔNG MINH SMARTNEST

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C02-L19, Khu A, Khu đô thị Dương Nội, Phường Tây Mỗ, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

