Tuyển Nhân viên kinh doanh Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 5, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.
- Chăm sóc khách hàng hiện có, xử lý đơn đặt hàng, thu hồi công nợ.
- Thu thập, phân tích thông tin xu hướng, nhu cầu của thị trường và khách hàng.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đề xuất các phương án giải quyết các yêu cầu của khách hàng và các dịch vụ sau bán hàng.
- Đề xuất các phương án mở rộng phát triển thị trường sản phẩm mới.
- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mức lương và chế độ phúc lợi:
- Mức lương từ 15 triệu đồng/tháng trở lên. Thu nhập bình quân từ 25 triệu đồng/tháng.
- Thưởng nhân viên xuất sắc hàng tháng từ 10 triệu đến 30 triệu đồng/tháng.
- Chế độ phúc lợi:
+ 14 ngày phép năm + 02 ngày nghỉ an dưỡng.
+ Đài thọ bữa ăn sáng, ăn trưa tại Nhà máy.
+ Có xe đưa rước cho ứng viên tại TP.HCM.
+ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

Tại Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa

Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 5, khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

