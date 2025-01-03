Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cargonet Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cargonet Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cargonet Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cargonet Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cargonet Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 2701, tòa nhà 29T2, N05, Đường Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý quy trình xuất khẩu hàng hóa FCL/LCL: Submit booking với hãng tàu và chỉnh sửa booking, xin SI, VGM, nộp SI và VGM, nhận và kiểm tra MBL, phát hành HBL, gửi pre-alert, hold/release hàng.
- Xử lý hàng xuất đi Mỹ: lập Bill, khai báo thông tin AMS, ISF, điền form ISF, theo dõi deadline, và quản lý hàng qua Canada.
- Chăm sóc khách hàng: gửi lịch tàu tham khảo cho khách hàng, tư vấn đặt chỗ
- Theo dõi và báo cáo lợi nhuận của từng lô hàng.
- Soạn thảo và xử lý các văn bản làm việc với đối tác như hãng tàu, kho bãi, và các bên liên quan.
- Kiểm tra và chào giá cho một số khách hàng có sẵn của công ty, dựa trên các bảng giá cập nhật hàng tháng để cung cấp báo giá chính xác và kịp thời cho khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các trường có liên quan đến kinh tế ngoại thương, vận tải biển...
• Độ tuổi: Từ 22 – dưới 30 tuổi;
• Tiếng Anh chuyên ngành, đọc hiểu chứng từ khá
• Kỹ năng hoạch định công việc tốt, giao tiếp và làm việc nhóm khá tốt,
• Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó và có tinh thần cầu tiến;

Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cargonet Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cargonet Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cargonet Việt Nam

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cargonet Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Phòng 2701, tòa nhà 29T2, N05, Đường Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN/ HCM: Lầu 04 – P4021 tòa nhà THE PRINCE RESIDENCE, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, P12, Q. Phú Nhuận, HCM

