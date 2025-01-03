Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cargonet Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cargonet Việt Nam
- Hà Nội: Phòng 2701, tòa nhà 29T2, N05, Đường Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý quy trình xuất khẩu hàng hóa FCL/LCL: Submit booking với hãng tàu và chỉnh sửa booking, xin SI, VGM, nộp SI và VGM, nhận và kiểm tra MBL, phát hành HBL, gửi pre-alert, hold/release hàng.
- Xử lý hàng xuất đi Mỹ: lập Bill, khai báo thông tin AMS, ISF, điền form ISF, theo dõi deadline, và quản lý hàng qua Canada.
- Chăm sóc khách hàng: gửi lịch tàu tham khảo cho khách hàng, tư vấn đặt chỗ
- Theo dõi và báo cáo lợi nhuận của từng lô hàng.
- Soạn thảo và xử lý các văn bản làm việc với đối tác như hãng tàu, kho bãi, và các bên liên quan.
- Kiểm tra và chào giá cho một số khách hàng có sẵn của công ty, dựa trên các bảng giá cập nhật hàng tháng để cung cấp báo giá chính xác và kịp thời cho khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi: Từ 22 – dưới 30 tuổi;
• Tiếng Anh chuyên ngành, đọc hiểu chứng từ khá
• Kỹ năng hoạch định công việc tốt, giao tiếp và làm việc nhóm khá tốt,
• Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó và có tinh thần cầu tiến;
Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cargonet Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cargonet Việt Nam
