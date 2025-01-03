Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cargonet Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý quy trình xuất khẩu hàng hóa FCL/LCL: Submit booking với hãng tàu và chỉnh sửa booking, xin SI, VGM, nộp SI và VGM, nhận và kiểm tra MBL, phát hành HBL, gửi pre-alert, hold/release hàng.

- Xử lý hàng xuất đi Mỹ: lập Bill, khai báo thông tin AMS, ISF, điền form ISF, theo dõi deadline, và quản lý hàng qua Canada.

- Chăm sóc khách hàng: gửi lịch tàu tham khảo cho khách hàng, tư vấn đặt chỗ

- Theo dõi và báo cáo lợi nhuận của từng lô hàng.

- Soạn thảo và xử lý các văn bản làm việc với đối tác như hãng tàu, kho bãi, và các bên liên quan.

- Kiểm tra và chào giá cho một số khách hàng có sẵn của công ty, dựa trên các bảng giá cập nhật hàng tháng để cung cấp báo giá chính xác và kịp thời cho khách hàng