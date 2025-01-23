Tuyển Nhân viên kinh doanh Dolphin Sea Air Services Corp. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Dolphin Sea Air Services Corp.
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Dolphin Sea Air Services Corp.

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Dolphin Sea Air Services Corp.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 18, Epic Tower, số 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm, mở rộng, tư vấn và ký kết hợp đồng với các khách hàng sử dụng dịch vụ forwarding/logistics quốc tế và nội địa
• Xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh đạt được mục tiêu cá nhân cũng như mục tiêu chung của bộ phận/công ty theo từng giai đoạn
• Chăm sóc, duy trì mối quan hệ hợp tác với các khách hàng hiện tại
• Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất, đem lại sự hài lòng cho khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của Công ty
• Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Vận tải biển, Ngoại thương...& các chuyên ngành liên quan
• Nắm vững kiến thức về xuất nhập khẩu và Incoterm
• Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Sales Freehand, Sales Coload, Sales Kho Vận…
• Yêu thích và có định hướng với ngành sales logistics, mong muốn thăng tiến và phát triển cùng ngàng
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
• Tư duy làm việc nhạy bén chủ động, hướng đến hiệu quả cuối cùng

Tại Dolphin Sea Air Services Corp. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dolphin Sea Air Services Corp.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Dolphin Sea Air Services Corp.

Dolphin Sea Air Services Corp.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18, Tòa nhà Epic Tower, 19 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

