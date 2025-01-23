Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên chuyên gia công cơ khí, sản xuất thiết bị công nghiệp phụ trợ… Hiện nay trong quá trình phát triển mở rộng quy mô sản xuất, công ty cần tuyển dụng thêm nhân sự.

Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên

Địa chỉ tại: Thửa đất 1779, Cụm Công nghiệp Kênh Giang, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng.

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm để giới thiệu, tư vấn và giải đáp cho khách hàng;

- Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, Báo giá sản phẩm khi khách hàng có nhu cầu;

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, chốt đơn hàng và hỗ trợ khách hàng ký hơp đồng;

- Quản lý đơn hàng;

- Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại;

- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, mở rộng phát triển quan hệ KH;

- Tham gia triển lãm trong và ngoài nước để tiếp cận khách hàng mục tiêu;

- Báo cáo kết quả định kỳ theo tháng/ quý/ năm;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.