Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty CP Thang Máy Thiên Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Thu thập thông tin thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và liên hệ trực tiếp với khách hàng.

- Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng để tiến hành xử lý, giải đáp về chất lượng cũng như dịch vụ về sản phẩm.

- Phối hợp các bộ phận, trong công ty để lên báo giá, hợp đồng gửi khách hàng.

- Tiếp nhận thông tin phản hồi và xử lý khiếu nại khách hàng.