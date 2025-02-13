Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty CP Thang Máy Thiên Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty CP Thang Máy Thiên Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 104 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thu thập thông tin thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và liên hệ trực tiếp với khách hàng.
- Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng để tiến hành xử lý, giải đáp về chất lượng cũng như dịch vụ về sản phẩm.
- Phối hợp các bộ phận, trong công ty để lên báo giá, hợp đồng gửi khách hàng.
- Tiếp nhận thông tin phản hồi và xử lý khiếu nại khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Trình độ: Trung cấp kỹ thuật, cao đẳng, đại học chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Marketing hoặc các ngành liên quan.
- Tuổi: 22 - 40 tuổi
- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng bán hàng, kỹ năng trình bày thuyết phục.
- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thang máy
Quyền lợi:
- Lương thỏa thuận + Thưởng hiệu quả
Tại Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty CP Thang Máy Thiên Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
Lương và thưởng: Theo thỏa thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty CP Thang Máy Thiên Nam
