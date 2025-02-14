Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Cantech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Cantech
- Hà Nội: Tầng 8, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Số lượng tuyển: 01
2. Mô tả công việc:
- Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý và năm để đạt mục tiêu phát triển do Công ty đề ra.
- Triển khai thực hiện việc tư vấn và giới thiệu thiệu sản phẩm cùng các giải pháp tới khách hàng và Chủ đầu tư dự án.
- Lên kế hoạch bán hàng và marketing thông qua các cuộc hội thảo, Seminar, Triển lãm để tiếp cận khách hàng.
- Báo giá, lập dự toán và quản lý các dự án một cách khoa học.
- Phát triển khách hàng mới và mở rộng sản phẩm với tệp khách hàng cũ.
- Tổng hợp, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và các dòng sản phẩm mình quản lý
- Xây dựng các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh
- Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, điện, cơ điện tử
Tại Công Ty Cổ Phần Cantech Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cantech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
