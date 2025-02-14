Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Cantech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Số lượng tuyển: 01

2. Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý và năm để đạt mục tiêu phát triển do Công ty đề ra.

- Triển khai thực hiện việc tư vấn và giới thiệu thiệu sản phẩm cùng các giải pháp tới khách hàng và Chủ đầu tư dự án.

- Lên kế hoạch bán hàng và marketing thông qua các cuộc hội thảo, Seminar, Triển lãm để tiếp cận khách hàng.

- Báo giá, lập dự toán và quản lý các dự án một cách khoa học.

- Phát triển khách hàng mới và mở rộng sản phẩm với tệp khách hàng cũ.

- Tổng hợp, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và các dòng sản phẩm mình quản lý

- Xây dựng các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh

- Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn