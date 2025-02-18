Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Vĩnh phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, Vinh – Nghệ An, Đắc Lắc, TP HCM, Cần Thơ

Mô tả công việc

• Tìm kiếm, phát triển và mở rộng hệ thống khách hàng, đại lý, nhà phân phối trong lĩnh vực nhựa nội thất theo khu vực được giao.

• Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh.

• Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh, giá cả, xu hướng thiết kế và nhu cầu khách hàng trong ngành nhựa nội thất.

• Thực hiện các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xây dựng hình ảnh thương hiệu công ty trong ngành nhựa nội thất.

• Đề xuất các chiến lược kinh doanh, chương trình khuyến mãi phù hợp với thị trường nhựa nội thất.

• Báo cáo tình hình thị trường, doanh số bán hàng và phản hồi của khách hàng theo định kỳ.

Quyền lợi

• Lương cứng + thưởng theo hiệu quả công việc, trao đổi khi phỏng vấn

• Cơ hội thăng tiến, đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn trong ngành nhựa nội thất.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.