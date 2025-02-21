Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG TRÀNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG TRÀNG AN
- Hà Nội: Tầng 4 Toà nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
1. Mô tả công việc
Nhiệm vụ :
• Triển khai bán bảo hiểm của VNI tới khách hàng.
• Triển khai bán BH qua các kênh Trực tiếp, Đại lý, Banscas… nhằm tăng doanh thu
cho Phòng, Công ty.
• Thống kê dữ liệu bán hàng, phát triển Kênh phân phối ....
• Thực hiện quyết toán thu phí bảo hiểm từ đối tác và thực hiện việc chi trả hoa hồng
đại lý, chi phí marketing (nếu có) cho đối tác.
• Tham mưu cho lãnh đạo Phòng các chương trình hỗ trợ thúc đẩy bán hàng.
• Tốt nghiệp các trường Đại học, cao đẳng Khối Kinh tế, Tài chính, Công đoàn…
• Trình độ tin học: Thành thạo Word, Excel.
• Ưu tiên ưng viên có Kinh nghiệm ít nhất 06 tháng Kinh doanh bảo hiểm Phi Nhân thọ.
*** Quyền lợi được hưởng:
