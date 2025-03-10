Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel - Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà The Light, Đường Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng tại tòa nhà.

- Dẫn khách thăm quan văn phòng cho thuê, Tư vấn, Thương thảo Hợp đồng cho thuê văn phòng với khách hàng.

- Làm việc với các công ty môi giới cho thuê bất động sản trên thị trường, phối hợp trong việc tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê văn phòng của Công ty đang quản lý.

- Phối hợp với các bộ phận Setup hoàn thiện mặt bằng cho thuê, bàn giao cho khách thuê mới; Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tại tòa nhà.

- Lưu trữ thông tin khách hàng, xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc với hệ thống khách thuê.

- Thực hiện các công việc hành chính liên quan khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, độ tuổi không quá 35, Cao (Nam≥ 1m65, Nữ ≥ 1m55), sức khỏe loại II.

- Có 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Bất động sản (cho thuê văn phòng)

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/ Kế toán/ Quản trị kinh doanh/ Kinh doanh Bất động sản...

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt.

- Tố chất cần thiết: Nhạy cảm, nắm bắt tâm lý, cảm xúc của khách hàng; Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm dưới áp lực cao.

- Có kiến thức cơ bản về các quy định, luật liên quan đến lĩnh vực Bất động sản; Hiểu rõ các điều khoản, điều lệ trong hợp đồng cho thuê.

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và ký kết hợp đồng tốt; Kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ.

Tại Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel - Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel - Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội

