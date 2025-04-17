Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý khách hàng doanh nghiệp (các công ty thi công lớn, vừa, nhỏ):

- Tư vấn, tiếp nhận đơn hàng

- Báo giá, làm hợp đồng

- Kiểm tra tồn kho trước khi xác nhận đơn hàng

- Đối chiếu công nợ, hỗ trợ thu hồi công nợ

- Xử lý các vấn đề liên quan: hỗ trợ kỹ thuật, kiểm tra công trình, lấy mẫu kiểm định, v.v.

2. Phát triển mạng lưới trong dự án bất động sản:

- Mở rộng quan hệ với chủ đầu tư, nhà thầu chính, đơn vị thiết kế, tư vấn giám sát

- Đưa sản phẩm vào dự án ngay từ giai đoạn thiết kế và lựa chọn vật tư

3. Khảo sát và chăm sóc thị trường:

- Khảo sát dự án mới, thu thập thông tin thị trường

- Chăm sóc khách hàng hiện tại và tiềm năng

- Đi thị trường theo kế hoạch đề ra

4. Phân tích cạnh tranh & đề xuất giải pháp:

- Cập nhật thông tin giá, chính sách của đối thủ