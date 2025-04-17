Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
- Hà Nội: 4
- 6
- 8 Trần Khát Chân, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng District, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Quản lý khách hàng doanh nghiệp (các công ty thi công lớn, vừa, nhỏ):
- Tư vấn, tiếp nhận đơn hàng
- Báo giá, làm hợp đồng
- Kiểm tra tồn kho trước khi xác nhận đơn hàng
- Đối chiếu công nợ, hỗ trợ thu hồi công nợ
- Xử lý các vấn đề liên quan: hỗ trợ kỹ thuật, kiểm tra công trình, lấy mẫu kiểm định, v.v.
2. Phát triển mạng lưới trong dự án bất động sản:
- Mở rộng quan hệ với chủ đầu tư, nhà thầu chính, đơn vị thiết kế, tư vấn giám sát
- Đưa sản phẩm vào dự án ngay từ giai đoạn thiết kế và lựa chọn vật tư
3. Khảo sát và chăm sóc thị trường:
- Khảo sát dự án mới, thu thập thông tin thị trường
- Chăm sóc khách hàng hiện tại và tiềm năng
- Đi thị trường theo kế hoạch đề ra
4. Phân tích cạnh tranh & đề xuất giải pháp:
- Cập nhật thông tin giá, chính sách của đối thủ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương và thưởng xứng đáng với năng lực. Thưởng năm theo hiệu suất công việc. Phụ cấp công việc.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Phúc lợi khác: khám sức khỏe, hoạt động sinh nhật, trung thu, company trip, v.v
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI