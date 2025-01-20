Tuyển Nhân viên kinh doanh GoodFood Co.,Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh GoodFood Co.,Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

GoodFood Co.,Ltd
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
GoodFood Co.,Ltd

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại GoodFood Co.,Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng kế hoạch, triển khai tìm kiếm, mở rộng hệ thống khách hàng tại khu vực được phân công.
• Duy trì, chăm sóc những mối quan hệ khách hàng hiện có nhằm gia tăng thêm sản phẩm, doanh số.
• Thực hiện kế hoạch thăm viếng khách hàng theo yêu cầu từ ban lãnh đạo, cập nhật các thông tin báo cáo cho trưởng bộ phận xử lý khi có phát sinh.
• Nhận và báo đơn hàng vào nhóm đơn hàng, xử lý thông tin phát sinh trên nhóm
• Gửi mẫu hàng chào khách và theo dõi kết quả thử mẫu
• Theo dõi doanh thu hàng ngày và ký kết hợp đồng với khách hàng, đồng thời hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, xử lý phát sinh nếu có với các bộ phận liên quan
• Thực hiện công tác khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để có những phương thức kinh doanh phù hợp..
• Lên kế hoạch làm việc hàng tháng.
• Thực hiện các hoạt động báo cáo bán hàng theo ngày, tháng, quý, năm hay khi có yêu cầu.
• Bám sát chỉ tiêu doanh số và các chỉ tiêu khác Công ty giao cho theo tháng/quý/năm để đạt kết quả kinh doanh cao nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Tại GoodFood Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GoodFood Co.,Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GoodFood Co.,Ltd

GoodFood Co.,Ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Ocean Park số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

