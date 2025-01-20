Tuyển Nhân viên kinh doanh GoodFood Co.,Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại GoodFood Co.,Ltd
- Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Xây dựng kế hoạch, triển khai tìm kiếm, mở rộng hệ thống khách hàng tại khu vực được phân công.
• Duy trì, chăm sóc những mối quan hệ khách hàng hiện có nhằm gia tăng thêm sản phẩm, doanh số.
• Thực hiện kế hoạch thăm viếng khách hàng theo yêu cầu từ ban lãnh đạo, cập nhật các thông tin báo cáo cho trưởng bộ phận xử lý khi có phát sinh.
• Nhận và báo đơn hàng vào nhóm đơn hàng, xử lý thông tin phát sinh trên nhóm
• Gửi mẫu hàng chào khách và theo dõi kết quả thử mẫu
• Theo dõi doanh thu hàng ngày và ký kết hợp đồng với khách hàng, đồng thời hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, xử lý phát sinh nếu có với các bộ phận liên quan
• Thực hiện công tác khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để có những phương thức kinh doanh phù hợp..
• Lên kế hoạch làm việc hàng tháng.
• Thực hiện các hoạt động báo cáo bán hàng theo ngày, tháng, quý, năm hay khi có yêu cầu.
• Bám sát chỉ tiêu doanh số và các chỉ tiêu khác Công ty giao cho theo tháng/quý/năm để đạt kết quả kinh doanh cao nhất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại GoodFood Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GoodFood Co.,Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
