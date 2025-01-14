Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập Đoàn Giáo Dục Đại Trường Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Khu vực: Các quận Ngoại Thành hoặc Nội Thành TP. Hồ Chí Minh

Công việc phù hợp với các bạn Fresher, có đam mê và ham học hỏi về lĩnh vực kinh doanh. Sale B2B với sản phẩm thuộc mảng Giáo dục, được đào tạo kỹ năng bán hàng, tư vấn sản phẩm thường xuyên, có lộ trình review lương, đánh giá hằng năm rõ ràng, đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật.

Và hơn hết, để trở thành nhân viên Đại diện kinh doanh tại DTP, các bạn cần:

Hiểu biết về các nhóm sản phẩm của Công ty.

Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Phối hợp với cấp quản lý trực tiếp xây dựng kế hoạch doanh số cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới.

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm sách của doanh nghiệp. Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng. Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình.

Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng. Trong đó gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình công việc, khảo sát nhu cầu khách hàng, mức độ hài lòng,…