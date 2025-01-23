Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Iscar Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phòng A05.16, Tòa nhà Republic Plaza, Số 18E Đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Tiếp thị và bán các sản phẩm mà ISCAR Vietnam đang cung cấp trong ngành gia công cắt gọt kim loại như: mũi khoan, Taro, mũi tiện, mũi phay, …

• Hỗ trợ, phát triển khách hàng cũ, thường xuyên gặp gở khách hàng, cải tiến các phương án gia công, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.

• Tìm kiếm và phát triển các khách hàng mới, phát triển mối quan hệ với khách hàng, cải tiến các phương án gia công, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.

• Lập các báo cáo công việc theo quy định của công ty.

• Làm việc với khách hàng về các vấn đề kỹ thuật, Báo cáo hàng test, theo dõi đơn đặt hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU ỨNG VIÊN:

• Nam từ 25-35 tuổi.

• Có kinh nghiệm trong việc sales các dụng cụ cắt gọi kim loại như mũi khoan, dao tiện dao phay, taro, reamer,...

• Có kinh nghiệm về gia công cơ khí chính xác.

• Trung thực, có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật trong công việc, mong muốn gắn bó, phát triển sự nghiệp lâu dài.

Tại Công Ty TNHH Iscar Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Lương tháng 13, xét thưởng, tăng lương hàng năm theo năng lực.

