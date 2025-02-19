Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quốc Tế Phương Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Mô tả công việc (Job Decription):

a. Thực hiện khai báo hải quan trên phần mềm VNaccs các loại hình XNK, khai báo các loại C/O trên phần mềm, nộp hồ sơ một cửa quốc gia, phối hợp nhà xe giao/nhận hàng, giao tiếp/đàm phán tốt khách hàng/đối tác, làm việc trực tiếp nhà chức trách giải quyết vướng mắc, hiểu biết vận hành thông quan tại các cảng/sân bay. Tư vấn khách hàng các vấn đề thông quan sẽ ưu tiên.

b. Thường xuyên liên hệ với các hãng vận tải quốc tế (coload/đại lý nước) nhận/chỉnh sửa Booking trực tuyến từ hãng vận tải quốc tế, hiểu biết và phân loại hàng hóa thông thường/nguy hiểm, nắm rõ các qui định các hãng vận tải quốc tế từng thời điểm, các loại phí/phụ phí kể cả phía địa phương (LCC).

c. Khai báo SI, AMS, ISF,ACI,... từng thị trường theo qui định nước đến/đi, lập các loại vận đơn HAWB,HB/L và hiểu biết chỉnh sửa, thay đổi các tiêu chỉ trên vận đơn đúng qui định luật pháp.

d. Thường xuyên xuyên giao tiếp khách hàng/hãng vận tải quốc tế/đối tác nước ngoài xử lý các sự cố/thay đổi thông tin trên vận đơn/Booking,....các nhà chức trách đúng qui định pháp luật.

e. Phối hợp các Phòng ban tạo ra giá trị đích thực xây dựng mối quan hệ, kinh doanh hiệu quả, hoàn thành trách nhiệm và luôn nâng cao đàm phán, duy trì mối quan hệ tốt.

f. Khả năng viết thư ngắn gọn, xúc tích và am hiểu thư thương mại trong, hiểu biết qui định luật pháp thông quan, vận tải quốc tế.