Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vật Liệu Và Thiết Bị Logipack làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 07, Số 05, đường Đống Đa, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mô tả công việc Sales // nhân viên kinh doanh

• Tìm kiếm & thuyết phục khách hàng tiềm năng về việc sử dụng dịch vụ của công ty.

• Chăm sóc khách hàng cũ & tìm kiếm khách hàng mới để gia tăng lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh.

• Kết hợp với các bộ phận khác cùng xử lý các vấn đề liên quan đến quy trình bán hàng & chăm sóc khách hàng.

• Thực hiện báo cáo kinh doanh hàng tuần/hàng tháng/hàng quý gửi quản lý và ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc độc lập tốt cũng như phối hợp teamwork tốt.

• Cẩn thận, trách nhiệm, cầu tiến, trung thực, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.

• Thông thạo vi tính văn phòng; kỹ năng viết & nói tiếng Anh căn bản

• Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các khối ngành liên quan

Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Và Thiết Bị Logipack Thì Được Hưởng Những Gì

