Tuyển Nhân viên kinh doanh Sacombank – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trung Tâm Kinh Doanh Tiền Tệ Sacombank đang có nhu cầu bổ sung nhân sự cho vị trí Chuyên viên Phát triển kinh doanh với thông tin cụ thể như sau:

Chuyên viên Phát triển kinh doanh

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh:

- Thực hiện giao dịch sản phẩm tiền tệ, cung cấp công cụ phái sinh theo quy định.

- Quản lý hoạt động kinh doanh khu vực, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận.

- Tiếp thị, phát triển kinh doanh, chăm sóc khách hàng và mở rộng sản phẩm tiền tệ, công cụ phái sinh.

- Nghiên cứu, đề xuất sản phẩm kinh doanh tiền tệ phù hợp xu hướng thị trường.

- Phối hợp chào giá nội bộ cho đơn vị kinh doanh.

2. Cung ứng giải pháp tiền tệ và các sản phẩm phái sinh: tỷ giá, lãi suất và hàng hóa:

- Triển khai và phát triển giải pháp tiền tệ, công cụ phái sinh cho doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân, đơn vị kinh doanh và đối tác.

- Quản lý phản hồi, xác định nhu cầu, rủi ro thị trường và phối hợp đề xuất giải pháp cho khách hàng.

- Phối hợp cập nhật quy định, chính sách, hỗ trợ kinh doanh tiền tệ, giám sát tuân thủ và phát triển sản phẩm, công cụ phái sinh.

3. Báo cáo định kỳ theo quy định hoặc theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.