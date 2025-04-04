Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13 Đường số 11, phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phụ trách tiếp thị và kinh doanh các sản phẩm thiết bị y tế

• Phát triển và tìm kiếm khách hàng mới

• Thu thập thông tin thị trường, cập nhật các sản phẩm và hoạt động của đối thủ cạnh tranh

• Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị sản phẩm để đạt được chỉ tiêu kinh doanh đề ra

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

• Tốt nghiệp đại học

• Có kinh nghiệm bán hàng thiết bị y tế

• Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh/ tiếng Trung, tốt nghiệp ngành kỹ thuật y sinh

Quyền lợi:

• Lương thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc

• Lương tháng 13 + Thưởng doanh thu theo kết quả kinh doanh của công ty

• Được hỗ trợ công tác phí

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định

