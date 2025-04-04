Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 13 Đường số 11, phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Phụ trách tiếp thị và kinh doanh các sản phẩm thiết bị y tế
• Phát triển và tìm kiếm khách hàng mới
• Thu thập thông tin thị trường, cập nhật các sản phẩm và hoạt động của đối thủ cạnh tranh
• Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị sản phẩm để đạt được chỉ tiêu kinh doanh đề ra
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
• Tốt nghiệp đại học
• Có kinh nghiệm bán hàng thiết bị y tế
• Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh/ tiếng Trung, tốt nghiệp ngành kỹ thuật y sinh
Quyền lợi:
• Lương thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc
• Lương tháng 13 + Thưởng doanh thu theo kết quả kinh doanh của công ty
• Được hỗ trợ công tác phí
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định
• Tốt nghiệp đại học
• Có kinh nghiệm bán hàng thiết bị y tế
• Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh/ tiếng Trung, tốt nghiệp ngành kỹ thuật y sinh
Quyền lợi:
• Lương thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc
• Lương tháng 13 + Thưởng doanh thu theo kết quả kinh doanh của công ty
• Được hỗ trợ công tác phí
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định
Tại CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI