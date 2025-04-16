Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cai Mei làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 15 Đường số 8, KDC Dương Hồng, Xã Bình Hưng , H Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng trong ngành may mặc, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, gia công, vài và sợi

• Tư vấn và giới thiệu sản phẩm vải & sợi phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

• Theo dõi đơn hàng, phối hợp với bộ phận sản xuất và kho để đảm bảo tiến độ giao hàng.

• Đàm phán, thương lượng hợp đồng, giá cả và điều kiện thanh toán.

• Nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng mới trong ngành dệt may.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

• Ưu tiên ưng viên có kinh nghiệm ngành may mặc

• Giao tiếp tiếng Anh cơ bản để làm việc với khách hàng và đối tác nước ngoài.

• Giao tiếp tiếng Anh cơ bản

• Kỹ năng bán hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng tốt.

• Chủ động, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập

QUYỀN LỢI

• Mức lương cạnh tranh

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Tại Công Ty TNHH Cai Mei Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cai Mei

