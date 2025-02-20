Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Arata Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD

Mức lương Đến 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 2, Tòa nhà The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 1,000 USD

- Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của công ty.

- Làm tài liệu quảng cáo sản phẩm, lên kế hoạch chương trình khuyến mãi hàng tháng, theo sự kiện.

- Quản lí dữ liệu khách hàng, chăm sóc khách hàng cũ, giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

- Lập kế hoạch thăm gặp trực tiếp, khảo sát các cửa hàng xem xét tình hình bán hàng hàng tuần.

- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng với khách hàng.

- Lập kế hoạch công tác tuần, tháng, báo cáo, thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

- Thời gian làm việc: 8:30~17:30 từ Thứ 2 ~ Thứ 6

Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ từ cao đẳng trở lên.

- Có bằng tiếng nhật từ N2 trở lên, hoặc đã từng du học, làm việc tại Nhật.

- Có kinh nghiệm bán hàng. Kinh nghiệm sales B2B, ngành hàng FMCG, Mỹ phẩm là một lợi thế.

- Thành thạo MS office (excel, word, powerpoint,...). Biết các công cụ thiết kế (Canva, ...) là một lợi thế.

- Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán.

- Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.

- Trung thực, nhiệt tình trong công việc, có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty

- Tư duy sáng tạo, cầu tiến, có khả năng lên kế hoạch, sắp xếp công việc hiệu quả, khả năng học hỏi nhanh

