Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nam Hưng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,500 USD

- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc và phát triển khách hàng cũ của công ty nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận tại các khu vực được giao.

- Thực hiện các cuộc viếng thăm, gặp gỡ và kết nối với khách hàng để tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng để đưa các giải pháp, sản phẩm phù hợp để xúc tiến bán hàng.

- Chịu trách nhiệm thông báo và thu hồi các khoản thanh toán, công nợ của khách hàng đúng thời hạn.

- Đảm bảo các KPI được giao được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.

- Thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng; tổng hợp dữ liệu, thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ theo yêu cầu của cấp trên và ban Giám đốc.

- Phối hợp chặt chẽ và làm việc cùng với các bộ phận phòng ban khác của công ty để chăm sóc, phục vụ khách hàng cũng như hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện những nhiệm vụ, công việc khác được giao bởi cấp trên.

- Thời gian làm việc : Thứ 2 đến Thứ 6 (Từ: 8:00 AM - 5:00 PM) và sáng Thứ 7 (8:00 AM - 12:00 AM)

- Địa chỉ làm việc: 55/11 Đường số 18, Khu phố 6, Khu dân cư Sông Đà, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

* Quyền lợi:

- Lương tháng 13, hoa hồng bán hàng, thưởng theo kết quả công việc.

- Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, chế độ bảo hiểm y tế tư nhân bảo vệ quyền lợi cho bản thân và gia đình.