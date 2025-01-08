Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thiên Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 – 35 triệu/tháng (lương cứng từ 12 triệu + thưởng theo kết quả kinh doanh). Cơ hội tăng thu nhập vượt bậc theo hiệu suất Đầy đủ chế độ BHXH, phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch, ...). Đào tạo chuyên môn, xét tăng lương hàng năm/ đột xuất, nhiều cơ hội thăng tiến. Môi trường làm việc năng động, tích cực., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 35 Triệu

1. Tìm kiếm và phát triển khách hàng: Xác định khách hàng tiềm năng, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ, mở rộng thị trường theo định hướng công ty.

2. Tư vấn và đề xuất giải pháp: Hiểu rõ nhu cầu khách hàng, tư vấn sản phẩm và giải pháp chiếu sáng tối ưu, lập hồ sơ chào giá và chào thầu phù hợp với từng dự án.

3. Triển khai thực hiện hợp đồng và quản lý dự án: Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, giám sát các hạng mục liên quan đến dự án và đảm bảo doanh thu chỉ tiêu được giao.

4. Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng: Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trước, trong và sau bán hàng, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh, duy trì mối quan hệ lâu dài.

5. Nghiên cứu và phát triển kinh doanh: Thu thập thông tin thị trường, đề xuất các phương án kinh doanh, cải tiến sản phẩm và quảng bá thương hiệu hiệu quả.

6. Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của cấp trên / Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Kinh tế, Kỹ thuật điện, hoặc liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong bán hàng dự án B2B, ưu tiên ngành thiết bị chiếu sáng.

Thành thạo tin học văn phòng, tiếng Anh cơ bản (đọc, viết).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, và xây dựng quan hệ khách hàng tốt.

Chủ động, kiên nhẫn, tư duy làm việc nhóm, định hướng mục tiêu rõ ràng.

Điểm cộng: Ưu tiên ứng viên có tố chất lãnh đạo, khả năng định hướng và tổ chức công việc, góp phần thúc đẩy hiệu quả đội nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thiên Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 35 triệu VND

Lương cứng: Trên 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thiên Minh

