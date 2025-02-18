Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 470 USD

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp

Mức lương
Đến 470 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 185 Nguyễn Thị Nhung, P. Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 470 USD

- Tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu nhập hàng hóa cho công việc kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ nhập khẩu hàng hóa tại Trung Quốc.
- Giới thiệu và tư vấn các dịch vụ của Công ty bao gồm Order (1688,Taobao,Tmall,Trực tiếp xưởng), tìm nguồn hàng, thanh toán, vận chuyển Trung Việt, thủ tục hải quan và các dịch vụ liên quan.
- Duy trì mối quan hệ với người mua, người bán, và các bộ phận liên quan để giải quyết nhu cầu và phát sinh của toàn trình dịch vụ.
- Phối hợp, hỗ trợ và làm việc hòa hợp với các bộ phận liên quan cũng như quản lý trực tiếp để phát triển công việc và nghiệp vụ bản thân
- Thực hiện các công việc khác mà TBP yêu cầu

Với Mức Lương Đến 470 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** Yêu cầu:
- Có tối thiểu từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm làm sales trong lĩnh vực logistics, Order, xuất nhập khẩu hoặc từng kinh doanh order hàng Trung Quốc
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tư vấn, sales, chăm sóc khách hàng
- Hiểu biết về các trang thương mại điện tử Trung Quốc (Taobao,1688,Tmall) là 1 lợi thế
- Có kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội

