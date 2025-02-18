Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 470 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp
- Hồ Chí Minh: 185 Nguyễn Thị Nhung, P. Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 470 USD
- Tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu nhập hàng hóa cho công việc kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ nhập khẩu hàng hóa tại Trung Quốc.
- Giới thiệu và tư vấn các dịch vụ của Công ty bao gồm Order (1688,Taobao,Tmall,Trực tiếp xưởng), tìm nguồn hàng, thanh toán, vận chuyển Trung Việt, thủ tục hải quan và các dịch vụ liên quan.
- Duy trì mối quan hệ với người mua, người bán, và các bộ phận liên quan để giải quyết nhu cầu và phát sinh của toàn trình dịch vụ.
- Phối hợp, hỗ trợ và làm việc hòa hợp với các bộ phận liên quan cũng như quản lý trực tiếp để phát triển công việc và nghiệp vụ bản thân
- Thực hiện các công việc khác mà TBP yêu cầu
Với Mức Lương Đến 470 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm làm sales trong lĩnh vực logistics, Order, xuất nhập khẩu hoặc từng kinh doanh order hàng Trung Quốc
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tư vấn, sales, chăm sóc khách hàng
- Hiểu biết về các trang thương mại điện tử Trung Quốc (Taobao,1688,Tmall) là 1 lợi thế
- Có kỹ năng giao tiếp tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
