Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VIETNIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

9,8tr;...). Nhận thêm hoa hồng dựa trên doanh số mới đem về (từ 5% - > 15%). Nhận thêm hoa hồng gia hạn dịch vụ (từ 1% - > 5%). Thưởng lương tháng 13 và các khoản thưởng khác dựa trên hiệu suất kinh doanh. Nghỉ 12 ngày phép năm và các ngày lễ tết, dịp đặc biệt của công ty. Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH và BHTN. Tham gia các hoạt động Team building 2 lần/năm. Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, phát triển, nâng cao năng lực làm việc. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhi, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm kinh doanh.

Tiếp nhận, cập nhật thông tin khách hàng, quản lý thông tin dữ liệu của khách hàng.

Báo giá, hợp đồng, quản lý báo giá, hợp đồng bán hàng. Duy trì quan hệ kinh doanh hiện có với khách hàng.

Phối hợp trong các hoạt động sales và marketing, gọi điện thoại quảng bá, giới thiệu các sự kiện, chương trình ưu đãi tới danh sách khách hàng tiềm năng được phân công.

Theo dõi đơn hàng, hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh với các đơn hàng.

Theo dõi kế hoạch xuất hàng và tổng hợp đơn hàng.

Báo cáo về hoạt động Sales và Marketing hàng tuần và hàng tháng.

Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp nội bộ/bên ngoài.

Các công việc khác theo yêu cầu được Quản lý phân công.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 23 đến 30

Kỹ năng: Sử dụng Office văn phòng cơ bản, kỹ năng xử lý số liệu, làm báo cáo, và biết khai thác internet, làm việc theo nhóm.

Kinh nghiệm Telesale.

Đam mê kinh doanh, năng động, có trách nhiệm với công việc.

Giao tiếp tốt, trung thực, phát âm rõ ràng.

Nhiệt tình, nhanh nhạy trong công việc, có khả năng chịu được áp lực công việc.

Có kinh nghiệm làm việc trong mảng CNTT, kinh doanh dịch vụ hosting là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VIETNIX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 15 triệu VND trở lên

Lương cứng: Trên 6 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VIETNIX

