Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP

Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lavita Charm, 29 Đường Số 1, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 1 Triệu

- TTS làm việc trên lượng khách có sẵn của công ty (khách do công ty tìm kiếm, khách có sẵn nhu cầu thật)
- Liên hệ và lên lịch dẫn khách đi xem Căn Hộ thực tế
- Được sự hướng dẫn tận tâm của quản lý trong quá trình làm việc
- Không cần phải đi thị trường, không cần gọi telesale data ảo, lượng khách của công ty có sẵn nhu cầu thực tế.
- Thời hạn thực tập: Đủ 3 tháng

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Có đạo đức nghề nghiệp, nhanh nhẹn, năng động
- Thân thiện, nhiệt tình, cẩn thận, có tư duy phục vụ tốt.
- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hòa đồng, hỗ trợ trong công việc.
- Được đào tạo chuyên nghiệp về phát triển bản thân, dự án và thị trường BĐS.
- Thời gian làm việc:
+ Từ 8h đến 17h30 (Nghỉ trưa từ 11h30 - 13h)
+ Được Off 4 ngày/tháng
- Hỗ trợ lương: 1 Triệu/tháng + hoa hồng 15% (theo kpi) + phụ cấp 200K
- Hỗ trợ Mộc sau khi kết thúc kì thực tập
- Cơ hội thăng tiến và trở thành nhân viên chính thức
- Các buổi ăn uống, trà sữa, Team building, sinh nhật nhân viên, Year End Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Lavita Charm Shophouse TM21, Phường Trường Thọ, Thủ Đức..

