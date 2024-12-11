Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Truyền Thông Thương Hiệu Tp2N làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 108 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Chọn phân khúc khách hàng yêu thích: Thoải mái lựa chọn sản phẩm và khách hàng phù hợp với sở trường của bạn

Nghiên cứu và phát triển khách hàng: Xây dựng danh sách khách hàng cá nhân, lập kế hoạch phát triển

Giới thiệu dịch vụ và kết nối khách hàng với sự hỗ trợ từ quản lý

Tham gia tổ chức sự kiện, hội thảo quảng bá dịch vụ công ty

Hỗ trợ quản lý dữ liệu và báo cáo định kỳ

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Kinh doanh, Truyền thông, Sự kiện

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Sử dụng thành thạo Microsoft Office, các công cụ giao tiếp trực tuyến (Gmail, Zoho Mail, Zoom, Google Meeting…)

Đam mê và hiểu biết về truyền thông, sự kiện là lợi thế

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Thương Hiệu Tp2N Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10,000,000 VND trở lên (hoa hồng bán hàng + Thưởng KPI + Thưởng khác)

Thời gian linh hoạt, chỉ yêu cầu họp định kỳ:

1 lần/tuần họp online

1 lần/tháng họp offline tại Quận 1, TP.HCM

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Thương Hiệu Tp2N

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin