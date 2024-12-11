Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Truyền Thông Thương Hiệu Tp2N làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Thương Hiệu Tp2N
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 108 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Chọn phân khúc khách hàng yêu thích: Thoải mái lựa chọn sản phẩm và khách hàng phù hợp với sở trường của bạn
Nghiên cứu và phát triển khách hàng: Xây dựng danh sách khách hàng cá nhân, lập kế hoạch phát triển
Giới thiệu dịch vụ và kết nối khách hàng với sự hỗ trợ từ quản lý
Tham gia tổ chức sự kiện, hội thảo quảng bá dịch vụ công ty
Hỗ trợ quản lý dữ liệu và báo cáo định kỳ
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Kinh doanh, Truyền thông, Sự kiện
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Sử dụng thành thạo Microsoft Office, các công cụ giao tiếp trực tuyến (Gmail, Zoho Mail, Zoom, Google Meeting…)
Đam mê và hiểu biết về truyền thông, sự kiện là lợi thế
Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Thương Hiệu Tp2N Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10,000,000 VND trở lên (hoa hồng bán hàng + Thưởng KPI + Thưởng khác)
Thời gian linh hoạt, chỉ yêu cầu họp định kỳ:
1 lần/tuần họp online
1 lần/tháng họp offline tại Quận 1, TP.HCM
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Thương Hiệu Tp2N
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
