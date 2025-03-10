Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BABU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BABU VIỆT NAM
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 24 ngõ 454 Minh Khai,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Tư vấn bán hàng, lên đơn hàng trực tiếp tại cửa hàng
- Tư vấn bán hàng, lên đơn hàng trên các kênh bán hàng online
- Livestream bán hàng và hỗ trợ livestream bán hàng trên các kênh bán hàng online
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
- Sắp xếp, quản lý hàng hóa ngăn nắp
- Thực hiện các công việc khác được giao
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ
- Có khả năng làm việc theo nhóm
- Có kỹ năng, kinh nghiệm bán hàng, Livestream là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BABU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thu nhập khoảng từ 10.000.000 đ đến không giới hạn. Thưởng: Thưởng tháng lương 13 hàng năm + Thưởng các ngày Lễ, Tết, hiếu hỷ... )
- Được tham gia BHYT+BHXH+BHTN ngay khi hết thử việc
- Đi du lịch ít nhất 01 lần trong năm
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, phù hợp với các bạn có nhiệt huyết, đam mê
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BABU VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
