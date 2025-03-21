Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ Băng tải làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Công nghệ Băng tải
- Hà Nội:
- Số 11B ngõ 108B Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Chúng tôi, Công ty TNHH Công Nghệ Băng Tải, đang tìm kiếm một Kỹ Sư Kinh Doanh nhiệt huyết và đầy tâm huyết để gia nhập đội ngũ của chúng tôi.
- Tư vấn kỹ thuật và cung cấp giải pháp cho khách hàng liên quan đến sản phẩm băng tải.
- Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp phù hợp.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.
- Thực hiện các dự án thị trường và báo cáo kết quả kinh doanh.
- Tham gia hội thảo, triển lãm và các sự kiện để quảng bá thương hiệu online/offline
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kỹ Sư Kinh Doanh và có khả năng thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng.
- Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, có khả năng thuyết phục và đàm phán.
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.
- Biết sử dụng các phần mềm văn phòng và các công cụ hỗ trợ bán hàng, sử dụng các công cụ AI
Tại Công ty TNHH Công nghệ Băng tải Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và đào tạo nâng cao.
- Chế độ lương thưởng hấp dẫn và các quyền lợi khác theo quy định của công ty.
- Tặng MIỄN PHÍ khóa học dành riêng cho "Sale engineer”
Nếu bạn đáp ứng đầy đủ yêu cầu và muốn trở thành một phần của đội ngũ chúng tôi, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển (CV)
Hãy cùng chúng tôi xây dựng tương lai bền vững
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Băng tải
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
