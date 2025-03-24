Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cimc Vehicles (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Leadvisors Tower tại địa chỉ số số 643 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới và khai thác nguồn khách hàng có sẵn của công ty.

- Quảng bá sản phẩm, triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng.

- Tư vấn sản phẩm, gửi báo giá, hợp đồng cho khách hàng

- Cập nhật thông tin thị trường, đề xuất giải pháp giúp bán hàng hiệu quả.

- Thực hiện nghiên cứu thị trường cho sản phẩm mới nếu cần thiết.

- Chăm sóc khách hàng, theo dõi đơn hàng và thu hồi công nợ khách hàng.

- Báo cáo, đánh giá định kỳ những giao dịch với khách hàng.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

*Thời gian làm việc：Từ thứ 2 đến thứ 6, Buổi sáng 08h30 – 12h00, Buổi chiều 13h00 - 17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6, Buổi sáng 08h30 – 12h00, Buổi chiều 13h00 - 17h30

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ từ 22 tuổi đến 50 tuổi.

- Có kinh nghiệm chuyên ngành là 1 lợi thế

- Sử dụng tốt tin học văn phòng MS Office

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Hoa giao tiếp (không bắt buộc)

- Chủ động, sáng tạo, năng động, hoạt bát

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao

- Hình thức ưa nhìn, tính tình trung thực, nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp, có thể đi công tác, ưu tiên có bằng lái B1 trở lên.

Tại Công Ty TNHH Cimc Vehicles (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận từ 10trtrở lên ( trả theo năng lực ứng viên, trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, các ngày sinh nhật công ty, sinh nhật cá nhân

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cimc Vehicles (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.