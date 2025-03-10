Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÈN TRANG TRÍ HATI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐÈN TRANG TRÍ HATI
- Hồ Chí Minh:
- 551 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Bạn yêu thích bán hàng Đèn Trang Trí Hati và có khả năng Livestream, bạn muốn có thu nhập ổn định và tăng thêm thu nhập. Đây chính là cơ hội dành cho bạn!
Vị trí: 01 Nhân Viên Livestream & Bán Hàng Offline tại cửa hàng.
Thời gian làm việc linh hoạt: Xoay ca sáng tối (8 tiếng/ngày).
Công việc của bạn:
- Livestream bán hàng trên TikTok, Facebook, Shopee...
- Tư vấn & chốt đơn cho khách tại cửa hàng và các kênh online (sàn TMĐT, MXH).
- Chăm sóc khách hàng & hỗ trợ đơn hàng.
- Kiểm hàng, trang trí, vệ sinh cửa hàng định kỳ.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp THPT trở lên.
- Tự tin, giao tiếp lưu loát, ngoại hình ưa nhìn là lợi thế.
- Thành thạo MXH (Facebook, TikTok), biết sử dụng công cụ hỗ trợ livestream.
- Chủ động, trách nhiệm, đam mê bán hàng.
- Thử việc 1 tháng
– Cơ hội phát triển lâu dài!
Tại CÔNG TY TNHH ĐÈN TRANG TRÍ HATI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + thưởng đúng hạn, không chậm trễ!
Chính sách tăng lương định kỳ
Nghỉ phép năm đầy đủ (mỗi tháng off từ 1-2 ngày).
Đào tạo bài bản kỹ năng livestream & bán hàng chuyên nghiệp.
Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÈN TRANG TRÍ HATI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
