Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY WESTERNFORD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 530 Kinh Dương Vương,Hồ Chí Minh

- Giới thiệu và tư vấn bán sản phẩm xe ô tô đã qua sử dụng

- Thu mua các dòng xe cũ

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm ô Tô /mua lại đã qua sử dụng.

- Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng;

- Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ với khách hàng;

- Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm xe đã qua sử dụng, giá cả, phương thức thanh toán.

- Tham gia các lớp huấn luyện để trau dồi kiến thức nghề nghiệp và sản phẩm

Có tinh thần ham học hỏi

- Lương CB + Hoa hồng trên từng xe

- Thưởng doanh số theo nhóm/ đội, tháng, quý, năm.

- Nhân viên chăm chỉ yêu thích công việc kinh doanh đảm bảo thu nhập cao, có thể lên tới 30-40 triệu/ tháng

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc.

- Công ty mua Bảo hiểm tai nạn 24h, sinh nhật, công đoàn,…

- Tham quan du lịch, cắm trại mỗi năm theo truyền thống, Phòng Kinh doanh du lịch khi đạt doanh số…

- Thời gian làm việc : 8h00 đến 17h00 Từ thứ hai đến trưa thứ bảy.

- Hỗ trợ cơm trưa tại công ty

