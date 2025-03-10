Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY WESTERNFORD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY WESTERNFORD
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 530 Kinh Dương Vương,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Giới thiệu và tư vấn bán sản phẩm xe ô tô đã qua sử dụng
- Thu mua các dòng xe cũ
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm ô Tô /mua lại đã qua sử dụng.
- Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng;
- Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ với khách hàng;
- Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm xe đã qua sử dụng, giá cả, phương thức thanh toán.
- Tham gia các lớp huấn luyện để trau dồi kiến thức nghề nghiệp và sản phẩm
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần ham học hỏi
Tại CÔNG TY WESTERNFORD Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương CB + Hoa hồng trên từng xe
- Thưởng doanh số theo nhóm/ đội, tháng, quý, năm.
- Nhân viên chăm chỉ yêu thích công việc kinh doanh đảm bảo thu nhập cao, có thể lên tới 30-40 triệu/ tháng
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc.
- Công ty mua Bảo hiểm tai nạn 24h, sinh nhật, công đoàn,…
- Tham quan du lịch, cắm trại mỗi năm theo truyền thống, Phòng Kinh doanh du lịch khi đạt doanh số…
- Thời gian làm việc : 8h00 đến 17h00 Từ thứ hai đến trưa thứ bảy.
- Hỗ trợ cơm trưa tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY WESTERNFORD
