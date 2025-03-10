Tuyển Nhân viên kinh doanh CTY CỔ PHẦN DẦU NHỚT VÀ HÓA CHẤT MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 156 đường Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Phát triển khách hàng tiềm năng

- Quản lý khách hàng trên địa bàn quản lý: doanh thu, chăm sóc khách hàng.

- Lập kế hoạch, xây dựng các chương trình truyền thông, chăm sóc khách hàng

- Các công việc khác theo yêu cầu

- Được sắp sếp địa điểm làm việc gần nhà nhất có thể

- Làm việc trong môi trường doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, nhanh nhẹn và có chí cầu tiến.

- Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

- Có đam mê kinh doanh.

- Yêu cầu : Nam/nữ dưới 35 tuổi sức khỏe tốt

- Tốt nghiệp : Cao Đẳng/Đại Học khối kinh tế, Quản Trị Kinh Doanh, Thương Mại...

- Khả năng chịu được áp lực công việc, thời gian làm việc kéo dài

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu đựơc áp lực, hoạt đông độc lập.

Tại CTY CỔ PHẦN DẦU NHỚT VÀ HÓA CHẤT MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhân sự sẽ được đào tạo, làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty.

- Mức lương cứng : Từ 8.000.000đ + chưa kể % khách hàng mới.

Tổng thu nhập trên 100 triệu đồng/năm (bao gồm cả thưởng quý, lễ, tết...bằng 20 tháng lương/năm)..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CỔ PHẦN DẦU NHỚT VÀ HÓA CHẤT MIỀN NAM

