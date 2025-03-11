Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 31 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng

- Chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm thêm nguồn khách hàng mới, tiềm năng.

- Thực hiện báo cáo công việc, soạn thảo hợp đồng.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận hồ sơ mới ra trường (công ty sẽ hỗ trợ đào tạo)

- Năng động, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cứng: 8.000.0000 - 10.000.000 đồng/tháng (tùy theo năng lực)

+ Phụ cấp điện thoại, xăng xe: 500.000 - 1.000.000 đồng/tháng

+ Phụ cấp khi đi công tác hoặc xăng xe đi thị trường: 150.000 đồng/ngày

Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, Thưởng theo doanh số - Xét duyệt tăng lương theo năng lực - 12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ Lễ Tết theo qui định

Các chế độ phúc lợi khi ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ,…

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

Ứng viên phỏng vấn đạt yêu cầu sẽ nhận việc ngay

