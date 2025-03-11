Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 31 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng
- Chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm thêm nguồn khách hàng mới, tiềm năng.
- Thực hiện báo cáo công việc, soạn thảo hợp đồng.
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận hồ sơ mới ra trường (công ty sẽ hỗ trợ đào tạo)
- Năng động, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương cứng: 8.000.0000 - 10.000.000 đồng/tháng (tùy theo năng lực)
+ Phụ cấp điện thoại, xăng xe: 500.000 - 1.000.000 đồng/tháng
+ Phụ cấp khi đi công tác hoặc xăng xe đi thị trường: 150.000 đồng/ngày
Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, Thưởng theo doanh số - Xét duyệt tăng lương theo năng lực - 12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ Lễ Tết theo qui định
Các chế độ phúc lợi khi ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ,…
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
Ứng viên phỏng vấn đạt yêu cầu sẽ nhận việc ngay
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
