Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM World Time Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Công Ty TNHH TM World Time Group
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty TNHH TM World Time Group

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM World Time Group

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 214 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

- 6b Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, chế độ, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng mua hàng.
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 22-35 tuổi.
- Ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1m58 trở lên.
- Không nói ngọng, nói lắp, không nói giọng địa phương.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, biết giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sale các sản phẩm cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng, BĐS.
- Năng động, nhiệt tình trong công việc.
- Thời gian thử việc: 2 tháng.

Tại Công Ty TNHH TM World Time Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn (mức lương cơ bản + hoa hồng + thưởng).
- Lương thử việc: 6 triệu đồng/tháng.
- Kí HĐ chính thức: 7 triệu đồng/tháng.
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến.
- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM World Time Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM World Time Group

Công Ty TNHH TM World Time Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 06B phố Trần Quốc Toản, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

