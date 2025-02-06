Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinh Vân Minh Vân Tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 11, tòa nhà VP Cland 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng,Hà Nội

- Tìm hiểu, phân tích thông tin thị trường dịch vụ Logistics;

- Tìm kiếm khách hàng về dịch vụ giao nhận hàng hóa trong nước và quốc tế đường biển và đường hàng không, giới thiệu và bán dịch vụ của Công ty cho Khách hàng;

- Tư vấn, lập phương án giao nhận và ký kết hợp đồng với Khách hàng;

- Giải quyết các khiếu nại của Khách hàng trong phạm vi mình kiểm soát;

- Duy trì và phát triển mối quan hệ chặt chẽ với Khách hàng cũ, tìm kiếm Khách hàng mới;

- Thực hiện marketing trực tiếp, xây dựng thương hiệu của Công ty, cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho Khách hàng;

- Đề xuất ý kiến đóng góp các dịch vụ Kinh doanh, hệ thống chất lượng của Công ty;

- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý và Giám Đốc Văn Phòng.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế, ngoại thương, kinh doanh quốc tế,...;

- Yêu thích, nhiệt huyết và thực sự đam mê với công việc sales;

- Nhanh nhạy, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, tinh thần tập thể cao;

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt;

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

- Thu nhập hấp dẫn

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển và thăng tiến

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe.

- Được hưởng tháng lương 13, thưởng lễ, du lịch công ty

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

