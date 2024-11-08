Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vật Liệu Mới Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Thiết lập mối quan hệ kinh doanh với Nhà phân phối, Đại lý, Công ty xây dựng, Công ty tư vấn thiết kế, Đơn vị thi công nội thất, Cơ sở mộc…

- Tư vấn, giải thích và thuyết phục Khách hàng mua sản phẩm công ty.

- Học tập, bồi dưỡng kiến thức sản phẩm, kiến thức tư vấn bán hàng.

- Phối kết hợp cùng Bộ phận Kế Toán, Marketing thực hiện công tác Tiếp thị ( Quay video livestream, Post quảng cáo mạng xã hôi)/ Theo dõi và thu hồi Công nợ.

- Làm việc độc lập với đối tác, khách hàng. Đại diện khách hàng giải quyết các vấn đề của Khách hàng liên quan đến Công ty.

- Trách nhiệm với doanh số bán hàng cá nhân và đội nhóm.

- Thực hiện công tác Kế hoạch & Báo cáo ngày / tuần / tháng / quý / năm

- Cập nhật thông tin thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh, khách hàng.

- Độ tuổi: 20 - 40 tuổi , Trình độ: Trung cấp trở lên.

- Kinh nghiệm: KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.Ứng viên có kinh nghiệm Bán hàng, Kinh doanh, Kinh doanh Bất động sản, tài chính, ngân hàng, ô tô, Kênh khách hàng B2B, ngành hàng liên quan vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất... là một lợi thế.

- Đối với các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ bán hàng.

- Yêu thích lĩnh vực vật liệu trang trí nội thất

- Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập. Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

- Có laptop là 1 lợi thế, phương tiện di chuyển bằng xe máy.

Khu vực làm việc: HCM

HCM 1: Quận 12 – Hóc Môn – Củ Chi

HCM 2: Gò Vấp – Tân Bình – Tân Phú

HCM 3: Bình Tân – Bình Chánh

HCM 4: Quận 7 – Nhà Bè

HCM 5: Tp Thủ Đức

Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Mới Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập gồm Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng KPI

+ Thu nhập hàng tháng lên tới hơn 10 Triệu.

+ Chính sách thưởng đặc biệt: Lũy tiến Quý/ Nửa Năm / Năm & Chiến dịch, Dự án.

+ Thưởng về nhanh trong Tháng.

+ Chính sách phúc lợi bảo hiểm xã hội / bảo hiểm y tế theo quy định.

- Cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức đáp ứng tốt nhu cầu công việc như các khóa: Đào tạo kỹ năng cơ bản cho nhân viên kinh doanh, Digital Marketing (Facebook, Google, Zalo,...)

- Đào tạo kỹ năng bán hàng, tư vấn thuyết phục khách hàng.

- Chương trình đào tạo được cập nhật thường xuyên, các chương trình nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ.

- Được hỗ trợ chính sách tiếp thị ( chương trình bán hàng, công cụ quảng cáo…)

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng cho các nhân sự có lộ trình sự nghiệp lâu dài.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

- Thưởng vào các dịp Lễ 2/9, 30/4..., Tết

- Chương trình sinh nhật hàng tháng với những phần quà độc lạ, những kỉ niệm khó quên khi làm việc tại Bamboo Panel.

- Thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng đạt chỉ tiêu, thưởng tuần, thưởng tháng, thưởng quý.

- Chương trình du lịch gắn kết dành cho nhân viên và quản lý

- Các hoạt động tập thể: Teambuilding, Thể thao,

- Sản phẩm kinh doanh nhiều giá trị khác biệt, năng lực cạnh tranh hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Mới Tre Việt

