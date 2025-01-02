Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 118 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây,Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm kiếm KH trên các kênh online và offline là Khách hàng hoặc các doanh nghiệp/đại lý có nhu cầu về sản phẩm Phụ Kiện - Nội thất Ô tô (các loại thảm lót sàn ô tô, camera hành trình, bơm lốp, nước hoa xe ô tô,...)

Tư vấn, hỗ trợ phân phối sản phẩm theo hợp đồng

Công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm sales, tư vấn bán hàng mọi lĩnh vực (ưu tiên lĩnh vực ô tô, nội thất ô tô)

Am hiểu lĩnh vực xe ô tô, nội thất ô tô

Có khả năng đi thị trường hoặc công tác

Có laptop cá nhân

Lương cứng 7-9tr + Hoa hồng doanh thu

Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau 02 tháng thử việc và chế độ phúc lợi khác của công ty như: Thưởng Lễ/Tết/Sinh Nhật, teambuilding, event party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức,...

