Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 118 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây,Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Tìm kiếm KH trên các kênh online và offline là Khách hàng hoặc các doanh nghiệp/đại lý có nhu cầu về sản phẩm Phụ Kiện - Nội thất Ô tô (các loại thảm lót sàn ô tô, camera hành trình, bơm lốp, nước hoa xe ô tô,...)
Tư vấn, hỗ trợ phân phối sản phẩm theo hợp đồng
Công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm sales, tư vấn bán hàng mọi lĩnh vực (ưu tiên lĩnh vực ô tô, nội thất ô tô)
Am hiểu lĩnh vực xe ô tô, nội thất ô tô
Có khả năng đi thị trường hoặc công tác
Có laptop cá nhân
Am hiểu lĩnh vực xe ô tô, nội thất ô tô
Có khả năng đi thị trường hoặc công tác
Có laptop cá nhân
Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7-9tr + Hoa hồng doanh thu
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau 02 tháng thử việc và chế độ phúc lợi khác của công ty như: Thưởng Lễ/Tết/Sinh Nhật, teambuilding, event party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức,...
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau 02 tháng thử việc và chế độ phúc lợi khác của công ty như: Thưởng Lễ/Tết/Sinh Nhật, teambuilding, event party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI