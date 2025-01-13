Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 51 - 53 Võ Văn Tần - Phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ

Trao đổi với khách hàng để tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, sản phẩm, thương hiệu, kế hoạch marketing của khách hàng cũng như thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh

Xây dựng kế hoạch truyền thông hiệu quả dựa trên việc trao đổi, tìm hiểu nhu cầu, mục tiêu của khách hàng

Theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện, đảm bảo kế hoạch truyền thông của khách hàng đạt hiệu quả cao. Tìm hiểu, ghi nhận phản hồi của khách hàng trong và sau khi quảng cáo để cải thiện công việc

Lập kế hoạch định hướng kinh doanh báo cáo với cấp trên

Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, mang lại thái độ phục vụ chuyên nghiệp nhất nhằm khai thác cơ hội hợp tác kinh doanh lâu dài

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Truyền thông/Marketing...

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo

Đam mê công việc bán hàng, sẵn sàng liên hệ và giao tiếp với khách hàng

Tích cực, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng chịu được áp lực

Có kỹ năng tìm kiếm khai thác khách hàng, kỹ năng đàm phán và duy trì mối quan hệ với khách hàng

Có kỹ năng quản lý thời gian, xây dựng và triển khai kế hoạch

Năng động, linh hoạt, có tinh thần đồng đội, nghiêm túc chấp hành quy định của công ty và lắng nghe sự hướng dẫn của cấp trên.

Tại Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10.000.000 VND tùy theo năng lực + hoa hồng, và theo thỏa thuận

Chế độ BHXH, BHYT, ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước

Được đào tạo về các kiến thức chuyên sâu trong ngành quảng cáo và truyền thông

Tham gia các hoạt động team building của đội nhóm và công ty

Các chế độ thưởng, phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Thời gian làm việc: Giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6: 8h30 – 18h, sáng thứ 7 làm việc online

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin