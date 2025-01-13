Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí
- Hồ Chí Minh:
- Số 51
- 53 Võ Văn Tần
- Phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ
Trao đổi với khách hàng để tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, sản phẩm, thương hiệu, kế hoạch marketing của khách hàng cũng như thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh
Xây dựng kế hoạch truyền thông hiệu quả dựa trên việc trao đổi, tìm hiểu nhu cầu, mục tiêu của khách hàng
Theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện, đảm bảo kế hoạch truyền thông của khách hàng đạt hiệu quả cao. Tìm hiểu, ghi nhận phản hồi của khách hàng trong và sau khi quảng cáo để cải thiện công việc
Lập kế hoạch định hướng kinh doanh báo cáo với cấp trên
Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, mang lại thái độ phục vụ chuyên nghiệp nhất nhằm khai thác cơ hội hợp tác kinh doanh lâu dài
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo
Đam mê công việc bán hàng, sẵn sàng liên hệ và giao tiếp với khách hàng
Tích cực, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng chịu được áp lực
Có kỹ năng tìm kiếm khai thác khách hàng, kỹ năng đàm phán và duy trì mối quan hệ với khách hàng
Có kỹ năng quản lý thời gian, xây dựng và triển khai kế hoạch
Năng động, linh hoạt, có tinh thần đồng đội, nghiêm túc chấp hành quy định của công ty và lắng nghe sự hướng dẫn của cấp trên.
Tại Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH, BHYT, ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước
Được đào tạo về các kiến thức chuyên sâu trong ngành quảng cáo và truyền thông
Tham gia các hoạt động team building của đội nhóm và công ty
Các chế độ thưởng, phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6: 8h30 – 18h, sáng thứ 7 làm việc online
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí
