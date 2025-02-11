Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MANPOWER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Sản phẩm kinh doanh: Máy thanh toán EDC và một số sản phẩm khác của ngân hàng.

Đi thị trường để tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng; tư vấn cho khách hàng về việc sử dụng

các giải pháp thanh toán của ngân hàng.

Hiểu nhu cầu khách hàng và đề xuất các sản phẩm giao dịch phù hợp như: thanh toán bằng

EDC, thanh toán quét mã QR, các cổng thanh toán cho khách hàng Doanh nghiệp / Khối doanh

nghiệp vừa và nhỏ (SME): Tạp hóa, Tiệm nail, Spa, v.v.

Chăm sóc khách hàng trước và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng.

Theo dõi và khuyến khích việc sử dụng sản phẩm của danh mục khách hàng.

Đảm bảo và duy trì hoạt động kinh doanh, tiếp thị trên thị trường chung.

Đảm bảo mọi nhiệm vụ/kế hoạch do quản lý đề ra hàng ngày.

Chuẩn bị các báo cáo tóm tắt về các giao dịch/sản phẩm đã chốt cho trưởng nhóm và đảm bảo

tất cả các tài liệu cần thiết của khách hàng đều có sẵn.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 – 2 năm kinh nghiệm về sale / sale thị trường / tư vấn bán hàng các sản phẩm của ngân hàng / tài chính/ máy POS.

Có từ 1 – 2 năm kinh nghiệm về sale / sale thị trường / tư vấn bán hàng các sản phẩm

của ngân hàng / tài chính/ máy POS.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết trình và đàm phán.

Nhanh nhẹn, tinh thần học hỏi nhanh, nhạy bén trong giải quyết vấn đề và chịu được áp lực công việc.

Nhanh nhẹn, tinh thần học hỏi nhanh, nhạy bén trong giải quyết vấn đề và chịu được áp

lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MANPOWER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10,000,000 VNĐ Gross / tháng

Phụ cấp đi lại: 1,000,000 VNĐ / tháng

Sales Incentive (Hoa hồng) theo tháng

Lương tháng 13

Bảo hiểm đầy đủ theo Luật lao động

Bảo hiểm sức khỏe và Bảo hiểm tai nạn

Khám sức khỏe định kỳ

Phép năm: 12 ngày / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MANPOWER VIỆT NAM

