Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MANPOWER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MANPOWER VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà Lim III, Quận 1, TPHCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Sản phẩm kinh doanh: Máy thanh toán EDC và một số sản phẩm khác của ngân hàng.
Đi thị trường để tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng; tư vấn cho khách hàng về việc sử dụng
các giải pháp thanh toán của ngân hàng.
Hiểu nhu cầu khách hàng và đề xuất các sản phẩm giao dịch phù hợp như: thanh toán bằng
EDC, thanh toán quét mã QR, các cổng thanh toán cho khách hàng Doanh nghiệp / Khối doanh
nghiệp vừa và nhỏ (SME): Tạp hóa, Tiệm nail, Spa, v.v.
Chăm sóc khách hàng trước và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng.
Theo dõi và khuyến khích việc sử dụng sản phẩm của danh mục khách hàng.
Đảm bảo và duy trì hoạt động kinh doanh, tiếp thị trên thị trường chung.
Đảm bảo mọi nhiệm vụ/kế hoạch do quản lý đề ra hàng ngày.
Chuẩn bị các báo cáo tóm tắt về các giao dịch/sản phẩm đã chốt cho trưởng nhóm và đảm bảo
tất cả các tài liệu cần thiết của khách hàng đều có sẵn.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 – 2 năm kinh nghiệm về sale / sale thị trường / tư vấn bán hàng các sản phẩm
của ngân hàng / tài chính/ máy POS.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết trình và đàm phán.
Nhanh nhẹn, tinh thần học hỏi nhanh, nhạy bén trong giải quyết vấn đề và chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH MANPOWER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp đi lại: 1,000,000 VNĐ / tháng
Sales Incentive (Hoa hồng) theo tháng
Lương tháng 13
Bảo hiểm đầy đủ theo Luật lao động
Bảo hiểm sức khỏe và Bảo hiểm tai nạn
Khám sức khỏe định kỳ
Phép năm: 12 ngày / năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MANPOWER VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
