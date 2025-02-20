Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM & DV Pjs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tìm kiếm, khai thác và thu thập nguồn khách hàng tiềm năng từ nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng cho công ty

- Xây dựng các mối quan hệ, tạo thiện cảm với khách hàng để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty nhằm gia tăng hiệu suất bán hàng.

- Nghiên cứu đối thủ và thị trường, theo dõi các hoạt động, chiến lược của đối thủ cạnh tranh

- Xem xét các yếu tố tác động của thị trường đến xu hướng, nhu cầu, hành vi mua hàng,...của khách hàng để có các hướng phát triển phù hợp.

- Lên kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm và dịch vụ một cách cụ thể, chặt chẽ và chính xác

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm

- Giải quyết từ chối và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm

- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ khách hàng trước và sau bán hàng

- Báo cáo hiệu quả kinh doanh và một số hoạt động liên quan khác