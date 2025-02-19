Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Dịch Vụ Bất Động Sản Phát Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 100 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Dịch Vụ Bất Động Sản Phát Đạt
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Dịch Vụ Bất Động Sản Phát Đạt

Mức lương
Từ 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- ||2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 100 Triệu

Liên hệ khách hàng trao đổi thông tin sản phẩm dựa trên nền Data có sẵn.
Tìm kiếm Khách hàng mới mở rộng tệp Khách hàng hiện có.
Có xe đưa đón miễn phí khách hàng đi tham quan...
Hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục, chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình kể từ khi phát sinh giao dịch tới khi hoàn thành giao dịch.

Với Mức Lương Từ 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).
Có đam mê bán hàng, sale.
Chịu khó, năng động, nhiệt tình với công việc, có tinh thần cầu tiến.

Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Dịch Vụ Bất Động Sản Phát Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cứng + thưởng nóng + hỗ trợ + hoa hồng bán hàng + thưởng thi đua theo quý, năm.
Được tham gia các lớp đào tạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp, marketing...
Thưởng sinh nhật, Thưởng các ngày Lễ, Thưởng Tháng, Quý, Năm, Tết, Thưởng Tháng 13.
Thưởng nóng theo giao dịch, vinh danh theo tháng, quý, năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chính sách phúc lợi toàn diện theo luật lao động.
Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã hội dành cho CBNV.
Cơ hội học hỏi, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Bảo hiểm xã hội, Team building, Du lịch hàng năm, Thưởng tháng 13, Thưởng hiệu quả làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Dịch Vụ Bất Động Sản Phát Đạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Dịch Vụ Bất Động Sản Phát Đạt

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Dịch Vụ Bất Động Sản Phát Đạt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 10 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

