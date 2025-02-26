Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn PSD Group (PSD Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng mọi phương tiện, công nghệ tùy theo khả năng và sự sáng tạo của bản thân.

• Chốt hợp đồng dịch vụ với khách hàng và tạo ra lợi nhuận cho công ty.

• Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng.

• Phát triển khách hàng theo định hướng của công ty khi công ty có yêu cầu cụ thể.

• Tìm kiếm, tiếp cận và mở rộng khách hàng tiềm năng qua các kênh.

• Nghiên cứu, theo dõi thị trường để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp cho các khối khách hàng.

• Chăm sóc, tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng trực tiếp, qua điện thoại hoặc trên các kênh bán hàng trực tuyến.

• Chịu trách nhiệm với mục tiêu doanh số được đặt ra.

• Theo dõi, bám sát và báo cáo kịp thời tình hình của đối thủ cạnh tranh như sản phẩm, gói giá, chương trình khuyến mạị, v.v.

• Báo cáo kết quả kinh doanh cho cấp quản lý trực tiếp theo tuần, tháng, quý, năm.

• Một số công việc khác liên quan công việc do cấp quản lý giao.