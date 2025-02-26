Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn PSD Group (PSD Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PSD Group (PSD Group)
- Hà Nội: Tầng KT, Tòa nhà 21T1 Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng mọi phương tiện, công nghệ tùy theo khả năng và sự sáng tạo của bản thân.
• Chốt hợp đồng dịch vụ với khách hàng và tạo ra lợi nhuận cho công ty.
• Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng.
• Phát triển khách hàng theo định hướng của công ty khi công ty có yêu cầu cụ thể.
• Tìm kiếm, tiếp cận và mở rộng khách hàng tiềm năng qua các kênh.
• Nghiên cứu, theo dõi thị trường để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp cho các khối khách hàng.
• Chăm sóc, tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng trực tiếp, qua điện thoại hoặc trên các kênh bán hàng trực tuyến.
• Chịu trách nhiệm với mục tiêu doanh số được đặt ra.
• Theo dõi, bám sát và báo cáo kịp thời tình hình của đối thủ cạnh tranh như sản phẩm, gói giá, chương trình khuyến mạị, v.v.
• Báo cáo kết quả kinh doanh cho cấp quản lý trực tiếp theo tuần, tháng, quý, năm.
• Một số công việc khác liên quan công việc do cấp quản lý giao.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PSD Group (PSD Group) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 10.000.000 đồng/tháng (Không hạn chế thu nhập, hưởng theo cơ chế và lợi nhuận kinh doanh) Chế độ phúc lợi đầy đủ, hấp dẫn. Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp Làm việc lâu dài, công việc ổn định Mua hàng với giá ưu đãi theo chính
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PSD Group (PSD Group)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
