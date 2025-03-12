Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM-DV Bền Vững làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM-DV Bền Vững làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

Công Ty TNHH TM-DV Bền Vững
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty TNHH TM-DV Bền Vững

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM-DV Bền Vững

Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lake View 1, Đường Tố Hữu, P.Thủ Thiêm, Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 11 Triệu

- Quản lý và lưu trữ các tài liệu liên quan tới công ty (văn bản, tờ trình, công văn, đề xuất, kế hoạch, báo giá, báo cáo... )
- Quản lý cơ sở dữ liệu về dự án, chăm sóc khách hàng, thực hiện công tác hậu mãi.
- Tổng hợp thông tin của các phòng ban liên quan, báo cáo hằng tuần cho TGĐ.
- Soạn thảo bảng báo giá trình TGĐ duyệt (theo các số liệu của các phòng ban liên quan cung cấp)
- Lập và theo dõi các hợp đồng kinh doanh
- Sắp xếp lịch làm việc và nhắc nhở các công tác kinh doanh cho TGĐ.
- Tổ chức và làm thư ký trong các buổi họp của công ty.
- Tiếp nhận và xử lý các thông tin từ TGĐ và chuyển cho các bộ phận liên quan.
- Xử lý các công việc hành chính văn phòng ( mua sắm VPP, tổ chức sinh nhật nhân viên, hậu cần....)
- Tuân thủ tuyệt đối các nội quy và quy định chung của công ty ban hành.

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại học
Thành thạo office, Excel
Nhiệt tình trong công việc, chăm chỉ.
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Kỹ năng làm việc nhóm.

Tại Công Ty TNHH TM-DV Bền Vững Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 11 triệu ++
Chế độ khen thưởng theo quy định công ty
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM-DV Bền Vững

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM-DV Bền Vững

Công Ty TNHH TM-DV Bền Vững

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19 Duong ven ho trung tam- Lake View 1, D2 Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

