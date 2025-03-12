Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM-DV Bền Vững làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lake View 1, Đường Tố Hữu, P.Thủ Thiêm, Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

- Quản lý và lưu trữ các tài liệu liên quan tới công ty (văn bản, tờ trình, công văn, đề xuất, kế hoạch, báo giá, báo cáo... )

- Quản lý cơ sở dữ liệu về dự án, chăm sóc khách hàng, thực hiện công tác hậu mãi.

- Tổng hợp thông tin của các phòng ban liên quan, báo cáo hằng tuần cho TGĐ.

- Soạn thảo bảng báo giá trình TGĐ duyệt (theo các số liệu của các phòng ban liên quan cung cấp)

- Lập và theo dõi các hợp đồng kinh doanh

- Sắp xếp lịch làm việc và nhắc nhở các công tác kinh doanh cho TGĐ.

- Tổ chức và làm thư ký trong các buổi họp của công ty.

- Tiếp nhận và xử lý các thông tin từ TGĐ và chuyển cho các bộ phận liên quan.

- Xử lý các công việc hành chính văn phòng ( mua sắm VPP, tổ chức sinh nhật nhân viên, hậu cần....)

- Tuân thủ tuyệt đối các nội quy và quy định chung của công ty ban hành.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại học

Thành thạo office, Excel

Nhiệt tình trong công việc, chăm chỉ.

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Quyền Lợi

Mức lương: 11 triệu ++

Chế độ khen thưởng theo quy định công ty

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển

