Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ISHIMOTO TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Netland Building, ngõ 27 Lê Văn Lương,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu

1. Phụ trách mảng kinh doanh của công ty và chăm sóc khách hàng sẵn có, làm dự án.

2. Phụ trách chuẩn bị báo giá, đấu thầu, hợp đồng mua bán thiết bị, đàm phán kinh doanh

3. Phối hợp cùng bộ phận có liên quan để nắm bắt, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng thiết bị: kí kết, vận chuyển, thi công lắp đặt, thanh toán,...

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Biết tiếng trung (ưu tiên)

2. Năng lực giao tiếp tốt

3. Chủ động, nhanh nhẹn, ham học hỏi

4. Ưu tiên 01 năm kinh nghiệm/ kĩ năng sales (kinh nghiệm sale thang máy, cửa chống cháy là một lợi thế).

Tại CÔNG TY TNHH ISHIMOTO TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: từ 12 triệu trở lên (Phỏng vấn trao đổi trực tiếp, ứng viên năng lực tốt mức lương có thể cao hơn)

2.Được hưởng hoa hồng và thưởng doanh thu cá nhân theo quy định của công ty

3. Đóng bảo hiểm sau khi chuyển chính thức

4. Phép năm 12 ngày, thưởng lễ tết, lương tháng 13...

5. Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp vui tính, thân thiện, khả năng thăng tiến rộng mở

6. Chế độ phúc lợi khác theo chế độ nhà nước và theo phúc lợi công ty (sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ISHIMOTO TECHNOLOGY VIỆT NAM

