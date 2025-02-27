Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Đo Lường Đồng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Đo Lường Đồng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Đo Lường Đồng Tâm
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Đo Lường Đồng Tâm

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Đo Lường Đồng Tâm

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 57

- 59 Đường 11, Khu Dân Cư Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Khai thác khách hàng mới
- Duy trì và lên kế hoạch chăm sóc khách hàng hiện tại
- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới có nhu cầu Kiểm định/Hiệu chuẩn thiết bị đo lường. Báo giá, đàm phán, chốt đơn hàng
- Lên kế hoạch và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi thực hiện dịch vụ.
- Phối hợp triển khai công việc với các bộ phận có liên quan , báo cáo cập nhật , thống kê dữ liệu về khách hàng và công việc hàng tuần cho người phụ trách (sale tư vấn kỹ thuật)

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức căn bản về mảng dịch vụ kiểm định , hiệu chuẩn thiết bị đo lưu lượng được ưu tiên tuyển dụng
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Yêu thích công việc sale, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt với khách hàng, biết giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Đo Lường Đồng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 12 triệu trở lên, thỏa thuận tùy theo năng lực
- Thưởng theo doanh số
- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Đo Lường Đồng Tâm

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Đo Lường Đồng Tâm

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Đo Lường Đồng Tâm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57-59 đường số 11 Khu Dân Cư Bình Hưng , Ấp 2 , Xã Bình Hưng , Huyện Bình Chánh , TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

