Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu
- Tìm kíếm và phát triển khách hàng trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế và may mặc (Vật liệu xây dựng, nội thất và vải may mặc).
- Sử dụng tiếng trung để trao đổi với nhà máy và các nhân viên ở Trung Quốc.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên
- Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng.
- Có tư duy năng động và tích cực trong công việc.
- Có khả năng tìm kiếm khách hàng trên các phương tiện.
- Biết tiếng trung (kể cả mới tốt nghiệp).
- Có trách nhiệm trong công việc.
- Chỉ tuyển nữ.
Tại Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 600 -700$ + KPI (100$) + hoa hồng.
- Môi trường làm việc năng động và phát triển.
- Thời gian làm việc: 8 tiếng mỗi ngày (8:00 - 17:00, nghĩ trưa 1 tiếng). Từ thứ 2 - Thứ 6
- Địa chỉ làm việc: Santerson (China) Industry Company Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
